Королівську обсипали борошном на Донбасі

Представника Опозиційної платформи – За життя» Наталію Королевську обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду.

Там проходить засідання по справі фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі, розповіла вона в коментарі «112 Україна»

«Зараз під стіни Донецького окружного суду, де проходить засідання, на яке не з’явилися представники окружної комісії, ні представник кандидата від «Батьківщини», вони прислали замість себе агресивно налаштованих товаришів, молодиків, які ведуть себе агресивно. Зараз один підбіг, обсипав мене борошном, стоять там щось палять», – поскаржилася парламентарій.

На кадрах видно, що на обличчі і кепці Королівської осіла борошно. До неї підійшла прихильниця, яка допомагала обтрусити пил з одягу і агресивно вигукувала: «На жінку руку піднімати, ви, поприезжали сюди, бл*дь, бандерье!», очевидно маючи на увазі протестувальників, обсыпавших члена «Оппоплатформы».