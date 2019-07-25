У Моз пообіцяли видавати ліки для хворих безкоштовно

Пацієнти не повинні будуть закуповувати ліки, необхідні для лікування, якщо вони входять у Національний перелік лікарських препаратів.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк.

Так, з 2020 року пацієнтам будуть видавати безкоштовно деякі ліки в лікарнях.

«З 2020 року лікарні будуть надавати послуги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом», — розповів Ковтонюк.Нацперелік ліків можна подивитися тут.

Заступник міністра уточнив, що для дорогих ліків діють програми централізованих закупівель. Приміром, для лікування онкології препарати централізовано закуповуються через міжнародні організації.

«Вони доставляються в лікарні, щоб бути частиною послуги, що надається», — зазначив Ковтонюк.

Він нагадав, що спеціалізовані послуги поділяються на дві частини: екстрена медицина і планове лікування.

Екстрена послуга входить у медичні гарантії Національна служба здоров’я оплачує їх у повній мірі. Щоб отримати цю послугу, потрібно викликати швидку допомогу при невідкладному стані.

Щоб планове лікування було також сплачено НСЗУ, треба виконати кілька обов’язкових умов:

отримати направлення від сімейного лікаря, педіатра або лікаря-спеціаліста;

вибрати фахівця і лікарню, яка співпрацює з НСЗУ і містить перелік захворювань, які покриваються службою (дані про це на сайтах медустанов, або за запитом безпосередньо в лікарні);

записатися на прийом, прийти на нього і отримати послугу.

Однак НСЗУ не буде оплачувати такі послуги: