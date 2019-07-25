«Створюють картинку для ТВ»: «Богдан Моторс» просить захисту у послів G7 від НАБУ

Корпорація Олега Гладковського «Богдан Моторс» написала лист до послів «Великої сімки» та Європейської бізнес-асоціації (ЕВА) про тиск Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, у зверненнях йдеться про перебіг подій 19 і 24 липня, коли працівники НАБУ «шляхом організації тотальних слідчих дій» паралізували роботу компанії «Богдан Моторс».

«Сьогодні, створюючи штучну картинку для ТБ за надуманими фактами у одного з найбільших автовиробників, намагаються навісити ярлики неіснуючих корупційних схем. Такі дії шкодять діловій репутації компанії і бізнес-клімату держави зокрема», – відзначили в прес служба.

У компанії додали, що задіяні НАБУ сили і засоби скоріше нагадували силову роботу проти терористичних угруповань (особистий склад в повному обмундируванні з автоматичною зброєю), ніж слідчі дії, що стосуються господарської діяльності.

Крім того, в «Богдані» метою обшуків вважають повну або часткову паралізації роботи.

«Змушені просити у вас захисту, просимо донести інформацію по дипломатичних каналах у відповідні органи країни акредитації і повідомити про вжиті заходи», – йдеться у зверненнях.