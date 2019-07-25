Кримінальний авторитет, кумир порохоботів та «меценат» Нарік отримав нагородний пістолет від Полторака у 2017-му році

Бізнесмен Олександр Петровський (Налекрішвілі), відомий також як лідер організованого злочинного угруповання на прізвисько «Нарік», має нагородну зброєю від міністра оборони України. Про це повідомляється у статті Юрія Бутусова.

“Згідно з наявною інформацією, 20 жовтня 2017 року на Петровського було оформлено нагородний пістолет “Glock 17″ від міністра оборони України Степана Полторака”, — йдеться в повідомленні.

Крім цього, 24 серпня 2017 року Петровський був нагороджений відзнакою Президента України «Хрест Степана Мазепи».

«Цього ж дня на 5-му каналі, що належить Петру Порошенку, вийшов фільм про Петровського, де журналісти чомусь ні слова не сказали про слова Генерального прокурора Юрія Луценка та голови СБУ Василя Грицака, які називали Петровського-Налекрішвілі представником злочинного світу», — додає Бутусов.

Зокрема, у 2011 році Луценко заявляв, що Петровський, відомий у певних колах під прізвиськом «Нарік», проходив за матеріалами МВС як лідер організованого злочинного угруповання. Пік активності цієї ОЗГ припадав на період 2000-2004 років. У 2005 році він залишив територію України, низка членів його угруповання були затримані, а сама група була фактично розгромлена. Бутусов також зазначає, що правоохоронні органи розглядають Петровського не як «колишнього» «авторитета», а як «чинного».

Як повідомляв УНІАН, Олександра Петровського помітили під час молебню в храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України у Дніпрі біля президента Петра Порошенка. Після публікації фото у соцмережах піднялася хвиля дописів на захист Петровського. Зокрема, «порохоботи» почали завзято на екранах виправдовувати «Наріка» тім, що він є одним з найбільших меценатів української церкви, і взагалі нібито вкладає грощі в Україну, а не проти, тому його попередні «гріхи» можна «списати».