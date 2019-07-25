Бабуся подарувала інспектору ДФС 2,2 мільйони на придбання двох квартир у Києві

Головний державний інспектор відділу департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби України Владислав Котлінський з початку року вже придбав дві квартири у столиці.

Про купівлю останньої квартири стало відомо із суттєвих змін в декларації чиновника.

25 липня, Котлінський задекларував придбання квартири в Києві площею 69,2 “квадратів” і вартістю 1 мільйон 38 тисяч 200 гривень. Нерухомість було придбано 10 липня у фізичної особи – Тетяни Лисовської.

З часу подачі декларації за минулий рік Котлінський вносив ще три зміни до документу. Першого червня він задекларував подарунок у грошовій формі у розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень. Наприкінці травня такий подарунок чиновнику зробила людина на ім’я Олена Антоненко. Пізніше, 1 червня Котлінський задекларував придбання квартири в Києві площею 51,6 квадратних метра вартістю 1 мільйон 28 тисяч 388 гривень. Наприкінці травня він придбав квартиру у фізичної особи Гліба Федяркіна. Лише п’ять днів тому, 1 липня, Котлінський знову вніс зміни до декларації – він декларує подарунок у грошовій формі від тієї ж самої Олені Антоненко у розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень, який отримав 10 липня. І придбання квартири, яку він сьогодні окремо задекларував останньою зміною. Виходить що людина на ім’я Олена Антоненко двічі, явились в місті у та у липні, дарувала Владиславу Котлінському у сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень. І на отримані кошти податківець придбав дві квартири у столиці.

У декларації Котлінського за 2018 рік – багато нерухомості. Чиновник наживши чималих статків. Щоправда, більшість майна записано на його матір. Котра, між іншим, теж працює у ДФС. Такий собі “сімейний підряд”.

Згідно з документом, мати Котлінського звуть Ірина Антоненко. Тобто вона однофамілець людини, яка подарувала чиновнику ДФС 2,2 мільйони гривень Олені Антоненко. Зважаючи на те, що в них різні по батькові, можна припустити, що Олена Антоненко – сестра, тітка або, скоріш за все, бабусю Котлінського.

Хоча, можливо це просто збіг. У Котлінського є дві земельні ділянки у Вінницькій області, у його матері – квартира у Вінниці та земельна ділянка у області. Чиновник також володіє 50% квартири у Вінниці (інші 50% належать людині на ім’я Таміла Комарова, – ред.) та орендує квартиру у Києві. Його мати задекларувала право користування ще однією квартирою у Вінниці, власником якої є вже добре нам відома “дарувальниця” Олена Антоненко.

Котлінський має бюджетне авто та чималі грошові активи. Готівкою він тримає 185 тисяч гривень, його мати – 290 тисяч. На чотирьох банківських рахунках мати тримає 217 003 грн., 458 євро, 11 530 та 70 гривень. А доходи від родини не вражають. За минулий рік Котлінський отримав зарплату у сумі 170 тисяч 403 гривні (тобто чиновник отримує близько 14 тисяч гривень на місяць, – ред.). Його мати також задекларувала зарплату – 459 тисяч 193 гривні, отриману ДФС, де вона теж працює, як і син.

А ще минулого року Котлінський отримав подарунок у грошовій формі – 550 тисяч гривень від людини на ім’я Таміла Комарова, яка володіє 50% квартири Котлінського у Вінниці. Подарунки від родичів чи третіх осіб у грошовій і негрошовій формі – це, зазвичай, спосіб легалізувати “чорні” прибутки. Чиновники часто вдаються до цього методу. Наприклад, нещодавно співробітниця Мін’юст юсту отримала у подарунок від матері два мільйони.

Спеціаліст Мінприроди придбала квартиру за майже два мільйони отримавши 16 подарунків. Секретарю МЗС подарували вісім мільйонів. А у Полтаві подружжя держслужбовців отримало подарунків на понад мільйон.