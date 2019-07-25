Програма трансплантації запрацює до кінця поточного року і поступово замінить лікування за кордоном, — Моз

Програма трансплантації з часом стане альтернативою програмі лікування за кордоном.

Про це повідомив заступник міністра України Павло Ковтонюк на прес-конференції в Києві в четвер.

За його словами, програма лікування українських пацієнтів за кордоном буде ще працювати і в наступному році.

«Трансплантація повинна буде з часом бути здоровою альтернативою цій програмі (лікування за кордоном. – Ред.). У першому півріччі цього року ми за програмою відправили за кордон більше пацієнтів, ніж за весь минулий рік — 301 чол. Ми зробили все, що було можливо в рамках виділеного нам парламентом бюджету. Думаю, ця програма продовжиться в наступному році, але поступово програма трансплантації буде для неї заміною»,- сказав він.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, в свою чергу, повідомила, що програма трансплантації запрацює до кінця поточного року.

«За програмою трансплантації вже почалася робота — є перші напрацювання щодо Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Вже закуплено реєстру з трансплантації кісткового мозку, введена професія «трансплант-координатор», вже навчено 40 лікарів. Визначили чотири лікарні, які будуть надавати послуги трансплантації. Ми закупили для них обладнання. Працюємо, щоб до кінця року система запрацювала, щоб з наступного року надавати послуги»,- зазначила Супрун.

Як повідомлялося, на програму «Лікування громадян України за кордоном» у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн, з них 608 млн грн вже направили на лікування.

Відправка пацієнтів, які подали заяви на участь в програмі після 2 липня, буде можливою з 2020 року і відбуватиметься за рахунок коштів держбюджету на 2020 рік.

Раніше Моз закупив ліцензію на доступ до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку, що дасть пацієнтам з України можливість побачити свого донора. Необхідне медобладнання для чотирьох національних установ, які визначені як пілотні, — НСДБ «Охматдит», Національний інститут раку, Національний інститут хірургії та трансплантології ім. А. А. Шалімова та Національний центр з пересадки органів Запорізької обласної лікарні, закупили на загальну суму близько 50 млн грн.

З 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації приймає консиліум лікарів медустанови. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікаря медзакладу, який проводить трансплантацію.