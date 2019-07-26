Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), використовуючи Photoshop, створює ідеальну зовнішність людини. Для цього він всього лише поєднує два знімки знаменитостей і отримує досконалість з рисами найкрасивіших людей на планеті. Результати його роботи вражають!
Анджеліна Джолі і Меган Фокс.
Бред Пітт і Ітан Хоук.
Емма Уотсон і Крістен Стюарт.
Джаред Лето і Хіт Леджер.
Елізабет Олсен і Скарлетт Йоханссон.
Арнольд Шварценеггер і Колін Фаррелл.
Ченнінг Татум і Том Хіддлстон.
Кіра Найтлі і Наталі Портман.
Х’ю Джекман і Майкл Фассбендер.
Ідеальна дівчина Людини-павука: Кірстен Данст і Емма Стоун.
Том Хіддлстон і Дженсен Еклз.
Наталі Домер і Ельза Хоск.
Джейк Джілленхол і Метт Бомер.
Емма Уотсон і Тейлор Свіфт.
Кріс Пратт і Харрісон Форд.
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Художник комбінує фото знаменитостей, щоб отримати ідеальний образ
Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), використовуючи Photoshop, створює ідеальну зовнішність людини. Для цього він всього лише поєднує два знімки знаменитостей і отримує досконалість з рисами найкрасивіших людей на планеті. Результати його роботи вражають!