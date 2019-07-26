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Художник комбінує фото знаменитостей, щоб отримати ідеальний образ

26.07.2019

Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), використовуючи Photoshop, створює ідеальну зовнішність людини. Для цього він всього лише поєднує два знімки знаменитостей і отримує досконалість з рисами найкрасивіших людей на планеті. Результати його роботи вражають!

Анджеліна Джолі і Меган Фокс.



Бред Пітт і Ітан Хоук.



Емма Уотсон і Крістен Стюарт.



Джаред Лето і Хіт Леджер.



Елізабет Олсен і Скарлетт Йоханссон.



Арнольд Шварценеггер і Колін Фаррелл.



Ченнінг Татум і Том Хіддлстон.



Кіра Найтлі і Наталі Портман.



Х’ю Джекман і Майкл Фассбендер.



Ідеальна дівчина Людини-павука: Кірстен Данст і Емма Стоун.



Том Хіддлстон і Дженсен Еклз.



Наталі Домер і Ельза Хоск.



Джейк Джілленхол і Метт Бомер.



Емма Уотсон і Тейлор Свіфт.



Кріс Пратт і Харрісон Форд.



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