Художник комбінує фото знаменитостей, щоб отримати ідеальний образ

Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), використовуючи Photoshop, створює ідеальну зовнішність людини. Для цього він всього лише поєднує два знімки знаменитостей і отримує досконалість з рисами найкрасивіших людей на планеті. Результати його роботи вражають!



Анджеліна Джолі і Меган Фокс.







Бред Пітт і Ітан Хоук.







Емма Уотсон і Крістен Стюарт.







Джаред Лето і Хіт Леджер.







Елізабет Олсен і Скарлетт Йоханссон.







Арнольд Шварценеггер і Колін Фаррелл.







Ченнінг Татум і Том Хіддлстон.







Кіра Найтлі і Наталі Портман.







Х’ю Джекман і Майкл Фассбендер.







Ідеальна дівчина Людини-павука: Кірстен Данст і Емма Стоун.







Том Хіддлстон і Дженсен Еклз.







Наталі Домер і Ельза Хоск.







Джейк Джілленхол і Метт Бомер.







Емма Уотсон і Тейлор Свіфт.







Кріс Пратт і Харрісон Форд.







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