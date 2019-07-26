Експерти назвали продукти, що прискорюють старіння

До таких належать цукор, алкоголь, ласощі з кукурудзи, а також продукти з переробленого м’яса.

Фахівці назвали продукти харчування, які викликають передчасне старіння. До їх числа відносяться цукор і перероблене м’ясо. Про це пише Medikforum.

Дієтологи відзначили, що цукор уповільнює синтез колагену, який відповідає за пружність шкіри.

Негативно також позначаються на тілі людини продукти, що включають перероблене м’ясо. Воно не тільки викликає запалення, але також позначається негативно на обміні речовин.

Що стосується солі, то і вона не корисна, так як затримує рідину в організмі і викликає набряки.

Кава не тільки позначається погано на емалі зубів, але також зневоднює організм, чим сприяє появі зморшок і мікротріщин.

Старіння шкіри також викликає алкоголь, який, у тому числі, провокує появу припухлостей і виступання кровоносних судин.

Продукти з кукурудзи, включаючи пластівці, чіпси і попкорн, порушують в організмі баланс Омега-3 і Омега-6.

: aspekty.net

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