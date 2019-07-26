Напали на дівчину серед білого дня: в столиці шукають зловмисників

У Києві пара зловмисників намагалася пограбувати дівчину біля під’їзду житлового будинку. Про це повідомили у Facebook-спільноті «Позняки Осокорки Харківський».

Зазначається, що грабіжники спробували відібрати її речі на вул. Срібнокільській, 12.

«Була спроба пограбування цією парочкою, дівчина змогла відбитися. Хто дізнається — зверніться в поліцію», — йдеться в повідомленні.

Так, чоловік та жінка з валізою йшли від під’їзду до виходу з двору. Помітивши дівчину, яка йшла назустріч, жінка повернулася назад, а хлопець зайшов за спину незнайомки і потім пішов за нею.

: sud.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.