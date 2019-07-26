Катя Осадча показала неймовірний відпочинок з Юрієм Горбуновим

Горбунов ті Осадча відправилися на сімейний відпочинок у столицю Нідерландів – Амстердам.

У своїх Instagram-акаунтах зірки публікують яскраві фотографії з відпочинку – в Амстердамі Осадча та Горбунов багато катаються на велосипедах, ходять по музеях, їздять по каналах, насолоджуються містом і місцевою їжею. Крім столиці Нідерландів, подружжя відвідало Гаагу.

“Коли ти дуже хотів їздити каналами і пити шампанське) і погода цьому посприяла 🙂 Прекрасна подорож”, – писала Катя.

“Нідерланди – велосипедна країна. В Амстердамі все зроблено для зручності велосипедистів, з’їзди, доріжки, світлофори. Але туристу одразу важко, адже ти попадаєш у повноцінний місцевий трафік, але велосипедний. Хтось їде швидко, хтось швидко міняє рядність, сигналять і голосно зітхають, коли ти гальмуєш на світлофорі, адже то для тебе розвага, а для місцевих необхідний засіб пересування. Для велосипедистів свої правила, спеціальні місця для паркування, евакуатори 😉 та заборона проїзду в пішохідних зонах. У Києві я б залюбки їздила на велосипеді, принаймні, у справах по центру, якщо би були для цього умови. Велосипед – це ж новий укр. символ:) #давайте пересядемо на велосипеди разом :)”, – додала вона.

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Амстердамський тандем!!!#амстердам #літо #спека

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 23 Июл 2019 в 8:11 PDT

: glianec.com

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