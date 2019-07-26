Омельян: Краще увійти в історію «гиперлупом», ніж баригою або клоуном

Міністр інфраструктури України Володимир Омельян не бачить проблеми в тому, що він увійде в історію» завдяки «гиперлупу».

Про це Омелян заявив в ефірі на Громадському.

«Я радий, що це «гиперлуп», насправді. Тому що для мене набагато приємніше увійти в міні або квазиисторию з «гиперлупом», ніж увійти баригою або клоуном. Я вважаю, що перший варіант краще», – сказав він.

Міністр додав, що під час прес-конференції, на якій він розповів про плани запустити «гиперлуп», були озвучені чіткі етапи впровадження цього проекту.

«Вважаю, що ми зібрали непоганий пул як українських, так і іноземних компаній. Іноземні, які дійсно розробляють цей проект. Це Hyperloop Transportation Technologies. Зараз вже повністю підготовлено проектну пропозицію, ми маємо наукову оцінку з української сторони і подалися на фінансування з боку Єврокомісії . Зараз чекаємо відповіді. Тобто, цю етапність ми зберегли «, – розповів Омелян.

Він зазначив, що ніколи не розраховував, що це буде державний проект, тому що він повинен бути комерційним.

«Якщо нам вдасться отримати перші гроші, щоб запустити його, я думаю, що ми зможемо щонайменше в пулі з іншими іноземними компаніями брати в ньому участь. Для мене це надважлива ідея, тому що це не просто якась фантазія, для мене це важливо, щоб українці повірили в самих себе», – резюмував Омелян.