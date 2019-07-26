У Києві на Подолі Volkswagen Golf з пакетами трави в салоні влетів в Ford

У ніч на 26 липня у Подільському районі сталося ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Набережно-Хрещатицька водій Volkswagen Golf, на повному ходу врізався в Ford Mondeo. Аварія сталася близько опівночі.

У патрульних виникли підозри, що один з учасників аварії знаходиться в стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє Інформатор.

Водій Ford розповів, що він рухався в лівому ряду у напрямку Гаванського мосту і відчув сильний удар. З салону Volkswagen вийшло два хлопця і дівчина, які стверджували, що їх підрізав невідомий сірий мінівен. Також чоловік розповів, що прибув на місце екіпаж поліції знайшов у водія Volkswagen два пакетики з вмістом, схожим на траву.

На щастя, у ДТП ніхто не постраждав. Хлопця з Volkswagen забрали для проходження медичного огляду, яке покаже, управляв він транспортним засобом після вживання наркотиків.



