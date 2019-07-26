Україну накриють дощі: синоптики попередили про різке погіршення погоди

В Україні у п’ятницю, 26 липня, різко погіршиться погода. Грозові дощі очікуються на сході, в центрі та на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. При цьому в південних областях України буде сонячно і спекотно.

На заході і в центрі країни в п’ятницю буде до +26 градусів тепла, на сході – 23-25 градусів тепла. На півдні країни +28…+30. На вихідних спека повернеться в Україну. Країну розжарити до +32 градусів.

Тим часом на популярному курорті Шарм-ель-Шейх сьогодні очікується до +38 градусів, у Хургаді – до +39.

В Анталії сьогодні до +35, у Мармарісі – до +33.