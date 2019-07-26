Земляк Януковича: у мережі дізналися терориста «ЛНР» з Донбасу

У мережі ідентифікували бойовики терористичної організації «ЛНР», який у Станиці Луганській агресивно погрожував цивільним інженерам, збиралися робити виміри мосту.

Про це повідомив Засновник міжнародної волонтерської організації InformNapalm Роман Бурко в Facebook.

«Його звуть Максим Дудін, 23 жовтня 1981 року, народився в Єнакієвому. На своїх покинутих кілька років тому сторінках в соцмережах він вказував, що має комуністичні політичні погляди, любить грати в карти. Улюблений фільм вказує як “вантаж-200”. Має родичів в Москві», – повідомив він.

За словами Бурко, Дудін має кримінальне минуле. На передпліччі у нього є тату: «Homo homini lupus est» (лат. «Людина людині вовк»).