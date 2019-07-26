У Дніпрі зник військовий: фото

У Дніпрі пропав безвісти боєць ЗСУ Андрій Марчук, який близько тижня тому поїхав у звільнення із зони ООС.

Про це написав військовослужбовець 20-го мотопіхотного батальйону 93-ї ОМБр ЗСУ Рустам Мустафаєв в Facebook.

“Зник військовослужбовець! Марчук Андрій. В суботу 20.07 поїхав у звільнення у м. Дніпро, з цього дня вважається зниклим. Хлопчина відповідальний, дисциплінований та не вживає алкоголь. Розмовляє українською”, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що військова частина, де воював зниклий, вже подала в офіційний розшук.