Натовп жорстоко побив поліцейського в Києві: опубліковано відео

В Оболонському районі столиці група неадекватних молодиків побила поліцейського, який втрутився у їхній конфлікт.

Про це повідомив начальник Нацполіціі Києва Андрій Крищенко в Facebook.

“Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодиками: представився, зробив зауваження – і на нього накинулися з кулаками. У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові”, – йдеться у повідомленні.

За словами Крищенка, шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського було затримано. За напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.