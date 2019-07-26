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Натовп жорстоко побив поліцейського в Києві: опубліковано відео

26.07.2019

В Оболонському районі столиці група неадекватних молодиків побила поліцейського, який втрутився у їхній конфлікт.

Про це повідомив начальник Нацполіціі Києва Андрій Крищенко в Facebook.

“Поліцейський перебував на службі, коли побачив конфлікт між молодиками: представився, зробив зауваження – і на нього накинулися з кулаками. У відповідь він застосував травматичну зброю: зробив кілька попереджувальних пострілів, від яких ніхто не постраждав, і знепритомнів від удару пляшкою по голові”, – йдеться у повідомленні.

За словами Крищенка, шістьох підозрюваних у нападі на поліцейського було затримано. За напад на поліцейського при виконанні передбачено до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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