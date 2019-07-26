Результати виборів: ЦВК опрацювала 100% е-протоколів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 100% електронних протоколів з результатами голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Згідно з результатами партії набрали стільки голосів:

“Слуга народу” – 43,16%;

“Опозиційна платформа – За життя” – 13,05%;

“Батьківщина” – 8,18%;

“Європейська солідарність” – 8,12%;

ВО “Голос” – 5,82%.

Інші партії не змогли подолати 5% бар’єр.

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