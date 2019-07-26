Омелян заявив про готовність співпрацювати з “Голосом” і “Європейської солідарністю”

Міністр інфраструктури Володимир Омелян планує після зміни складу уряду створити аналітичний центр. Він готовий співпрацювати з партіями “Голос” і “Європейська солідарність”.

Про це Омелян заявив в ефірі Громадського.

Він розповів, що у нього є чітка мета – вступ України в ЄС і НАТО, “бо тільки тоді Україна буде в безпеці”.

“Сьогодні в парламенті, це, щонайменше, чітко артикулюють дві партії (“ЄС” і “Голос”), я готовий з ними працювати. Якщо їх буде більше, ми будемо створювати якісний продукт, будь ласка, беріть його і використовуйте”, – сказав міністр.

Омелян уточнив, що хоче створити аналітичний центр зі своєю нинішньою командою. Він розраховує, що надалі представники влади будуть брати фахівців з таких аналітичних центрів у владу, тому що вони “вже знають, що робити”.

Зараз, як вважає Омелян, людей “знімають з поїздів” і “забирають у власть2, а там потрібні фахівці.

“Я сподіваюся, що здоровий глузд повернеться і люди побачать, що чудес не буває. Успіх – це важка праця, планування та системне планування. Всі люди за одну ніч не стануть багатими. І я готовий, наприклад, просто пояснювати людям, що для цього треба зробити”, – підкреслив він.