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Нюанси Особливого статусу: Україна стане мішенню для банд

26.07.2019

Україна дуже легко може перетворитися на таку собі кормову базу для кримінальних угруповань. Країною, куди кримінальний елемент буде приїжджати просто пограбувати, взяти заручників заради викупу.

Тому що у бандитів буде дуже простий варіант роботи саме у форматі нальотів і швидкого відходу в надійний притулок. Так, це цілком реально при реалізації Мінських угод і Особливого статусу Донбасу, у трактуванні Кремля, ватажків ОРДЛО і їх союзників в українській політиці. Якщо хтось не вірить у такий сценарій, то мені не потрібно шукати складних аргументів. Досить перших прикладів. Так, вони вже є і я охоче поділюся.

Отже, практично непомітною пройшла вчора новина про спробу рейдерського захоплення підприємства у Харківській області. Ну, так, новина досить буденна. Навіть звична. Приїжджають люди з абсолютно незаконним рішенням якогось далекого районного суду і командою для силового вирішення питання. Захоплюють підприємство або сільськогосподарські угіддя або просто зібраний урожай. Поки реальний власник шукає правду в апеляції або поліції (яка проти рішення суду піти просто не може) все вивозиться в невідомому напрямку. Іноді на рішенні суду економлять, просто використовуючи підроблені документи.

Ми звикли. Тут вибори, війна, безперервна боротьба з корупцією – вистачає більш гарячих повідомлень в новинних стрічках. Але під вчорашньої новини є важливі нюанси. Цитую сухе повідомлення зведення Нацполиции: «В Харківській області правоохоронці припинили спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства. В ході спецоперації були затримані близько 50 осіб, серед яких громадяни Росії і жителі окупованих територій».

Нюанс зрозумілий? Громадяни Росії, які знаходяться на окупованих територіях і самі жителі цих територій «вигідно відрізняються від звичайних бандитів. Після скоєння злочину вони можуть повернутися в ОРДЛО і все – «З Дону видачі немає». Зараз є деякі проблеми з перетином лінії розмежування, але, якщо встиг перейти її – все, українське правосуддя ніколи тебе не дістане. Але нам же пропонують повернути ці території з Особливим статусом і зняти українські пости разом з самою лінією розмежування.

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Я коротко нагадаю, які нюанси Особливого статусу в рамках Мінських угод важливі для таких рейдів криміналітету. А потім в трьох реченнях розкрию реальну картину життя і перспектив у ОРДЛО. Висновків робити не доведеться – ви самі все чудово оцініть. Отже, при «повернення» ОРДЛО до складу України з Особливим статусом автономії (за який активно агітують Москва, Донецьк з Луганськом і деякі українські політики) закони України будуть там діяти виключно декларативно і формально. У них буде своя, незалежна від Києва «народна міліція». Своя прокуратура і свої суди – теж ніяк не пов’язані з українськими структурами. Свої органи влади – нами не контрольовані. І як ви думаєте – професійних грабіжників, що приїжджають в Україну пограбувати або взяти заручників вони будуть видавати нам? За умови, що ті будуть чесно ділитися з господарями? Відповідь очевидна, чи не так?

 

Справа в тому, що в регіоні вже зараз є кілька десятків тисяч людей, які вміють поводитися зі зброєю, взагалі не бояться крові (є досвід) і зневажають українські закони і українців взагалі. Амністія їх легалізував. А роботи там немає від слова «зовсім». Гарні підприємства давно демонтовані і вивезені в Росію, недостатньо хороші розпиляні на метал, так і при створенні нових (хто ризикне?) чого раптом вчорашньому бойовика працювати на дядька з восьми до п’яти за скромну зарплату? Краще здійснювати нальоти на українську територію, якщо в ОРДЛО його ніхто не знайде і не видасть. А переміщення буде гранично спрощено – лінії розмежування немає, пунктів пропуску з українськими силовиками теж немає. Нас чекають масові гастролі серйозних банд і самотніх «джентльменів удачі» у пошуках малого заробітку на рівні гоп-стопу. Плюс, російський кримінал, який завдяки транскордонному співробітництву» легко буде приїжджати в ОРДЛО.

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Звичайно, в більшості випадків основний удар припаде на Харківську (як в останній новини), Дніпропетровську та Запорізьку області. Просто тому що шлях відходу після грабежу укладається у пару годин, поки поліція розгойдується, ти вже в ОРДЛО і недосяжний для українського правосуддя. Але це для одинаків і неорганізованих банд. Серйозні угрупування будуть працювати глобально по всій країні. І це не тільки крадіжка, розбій, грабунки і нападу на інкасаторів. Торгівля наркотиками, контрабанда, ну і викрадення людей заради викупу – всі ж пам’ятають непросту історію взаємин росії з Кавказом, коли це було в порядку речей? Хто не пам’ятає – Гугл в поміч. А тепер резонне питання – чи готові ви до світу на таких умовах (Мінські угоди безальтернативними, ага) чи все-таки варто зберегти лінію розмежування і КПП на якийсь час?

Кирило Сазонов

 

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