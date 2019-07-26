Медреформа: що далі

Вже через півроку медичної реформи в нашому житті стане більше. Набагато більше.

Вона пошириться на всі державні та комунальні медичні установи і на всіх лікарів, які в них працюють. Це і лікарні, і поліклініки, і пологові будинки, а також інститути Національної академії медичних наук. Навіть депутатська «Феофанія» не уникне реформи, пише видання LB.ua.

Як і у випадку з первинною ланкою медичної допомоги, змінюється система фінансування установ. Що в перспективі поліпшить якість послуг, які в цих закладах надаються.

З 1 січня 2020 року, згідно із Законом про державні фінансові гарантії медичного обслуговування, всі види медичних послуг оплачує Національна служба здоров’я України (далі — НСЗУ). Але на відміну від первинної, де установи отримують гроші за підписані декларації з пацієнтами, підхід до фінансування буде дещо іншим.

Втім, головний принцип реформи не змінюється: пацієнт вільно вибирає лікаря та заклад, отримує послугу, за яку платить Нацслужба здоров’я. Для медиків це звучить так: заклад виконує вимоги НСЗУ, підписує договір, надає якісні послуги, і чим більше пацієнтів до нього звернеться — тим більше грошей заклад отримає від НСЗУ.

До кінця цього року всі установи повинні підписати договори зі службою але підписання почнеться тільки після того, як буде прийнятий державний бюджет і разом з ним додаток, яке описує програму медичних гарантій, за якою будуть здійснюватися виплати. Потім окремо повинні бути випущені кабмінівський порядок використання грошей і минздравовские накази.

Також до кінця цього року повинен бути затверджений тариф для кожної послуги, що надається у наших медичних закладах. Вартість послуг потрібно знати, щоб НСЗУ могла розрахуватися з закладами. Зараз тарифи для більшості послуг вже пораховані, і кілька прикладів буде наведено далі в тексті.

Це не означає, що прайс буде виставлятися пацієнтам, як колись писали противники реформи в фейсбуці. Ні, всі послуги оплачує НСЗУ. Все — в рамках програми медичних гарантій, яка повинна бути затверджена після прийняття бюджету на наступний рік. Далі по тексту ви можете знайти документи, які послуги входять в програму за різними напрямками.

Історичний бюджет для колишніх поліклінік

В 2018-2019 роках районні та інші поліклініки вже зіткнулися з реформою первинки. По суті, поліклінік вже не існує. (Зараз будуть довгі нечитабельні назви, але будь ласка, не закривайте статтю!) Вони реорганізувалися в ЦПМСД — центри надання первинної медико-санітарної допомоги та/або Діагностично-консультативні центри (це як раз вторинка). Часто ці дві юридичні особи існують в одному приміщенні колишньої районній поліклініці.

Вторинка — це вузькі фахівці, наприклад, кардіолог, офтальмолог, лор, невропатолог, які надають пацієнтам консультації та проводять нескладні процедури за своїм профілем.

Що зміниться для пацієнта на вторинному ринку?

З січня 2020 року, отримавши направлення до лікаря-спеціаліста, наприклад, до лора, пацієнт може піти з ним не тільки свою районку, а до будь-якого лору в будь-якому державному або комунальному закладі країни (або в приватному, якщо той бере участь у реформі). Консультацію спеціаліста за напрямом буде повністю оплачує держава, пацієнту не потрібно буде нічого доплачувати.

Це означає, що будуть лори, до яких прийде дуже багато пацієнтів, і лори, до яких прийде менше пацієнтів. Але у фінансовій площині це буде діяти не так лінійно, як на первинному ринку.

Принцип фінансування вторинки буде наступним. На перші три місяці 2020 року заклад отримає свій історичний бюджет — тобто те, що він отримував і раніше.

«Зараз тих розрахунків, які у нас є, недостатньо для того, щоб обрахувати повністю структуру надаються в поліклініках послуг, — говорить голова НСЗУ Олег Петренко. — Вони показують нам дані, але ці дані, м’яко кажучи, не точні. Коли ми починаємо їх перевіряти, то бачимо, що наявне обладнання і кількість фахівців не дозволяють надати таку кількість послуг. Але поки у нас не підписаний договір, ми ніяк не можемо в це втручатися».

Олег Петренко. Фото: Макс Левін

Коли договір буде підписаний, заклад отримає гроші на прогнозований обсяг послуг: консультації, функціональну діагностику і т. д. І почне звітувати перед НСЗУ — в електронній формі.

«Ми будемо мати статистику медичних епізодів: хто, коли, до кого і з яким питанням звернувся, — говорить Петренко. — Наприклад, в районі три поліклініки. Історично вони отримують однакову кількість коштів. Але через три місяці стало зрозуміло, що одна поліклініка працює краще — туди звертається більше людей, вона надає більше послуг. І вже за результатами перших трьох місяців ми зробимо перерозподіл. А за рік отримаємо інформацію про реальний обсяг послуг, що надається в цих поликилиниках, і тоді вже зможемо більш точно розрахувати бюджет на наступний рік».

Додаткові гроші за обстеження

Також вводиться таке поняття, як пріоритетні послуги, за які заклад отримуватиме додаткові кошти — за кожну надану послугу. Наприклад, послуги з раннього виявлення раку, в тому числі ендоскопічні послуги гастро – і колоноскопія, гістероскопія, бронхоскопія і т. д. тобто, якщо в поліклініці є кабінет, який проводить ендоскопію, вона буде отримувати в доповнення до історичного бюджету гроші за кожну проведену процедуру. Таким чином заклади будуть зацікавлені розвивати надання цих послуг — закуповувати додаткове обладнання, знімати фахівців. «Тому що держава зацікавлена в тому, щоб на етапі вторинної спеціалізованої допомоги здійснювалося раннє виявлення раку, — пояснює Петренко. — Оскільки чим раніше виявлено онкологічне захворювання, тим ефективніше і дешевше його лікування, і шанси, що людина одужає, збільшуються в рази».

Вартість цих послуг поки остаточно не затверджено, але те, що обговорюється — це від 1 до 2 тис. грн в залежності від процедури. Гроші за надані в січні пріоритетні послуги поліклініки отримають вже в лютому.

Без направлення — платно

Пріоритетні послуги — не єдина можливість для поліклінік заробити більше грошей. Якщо пацієнт хоче потрапити до лікаря без направлення — він зможе оплатити цей візит за тарифом, який встановить поліклініка. «Є постанова про платні послуги, згідно з яким установи можуть формувати тарифи на послугу. А з 1 січня вони зможуть ставити тариф на ті послуги, які поза програми державних гарантій. Наприклад, візит до спеціаліста без направлення лікаря первинної нерухомості за власним бажанням пацієнта», — говорить Петренко.

Зараз обговорюється,які напряму може видавати тільки сімейний лікар (або педіатр, або терапевт), або його зможе також видавати і сам фахівець — наприклад, тим своїм пацієнтам, які за специфікою захворювань повинні проходити у нього регулярні огляди.

Академіки з народом

Інститути Національної академії медичних наук теж можуть підписати договір з НСЗУ. Чотири з них брали участь у пілотному проекті, на думку керівництва НСЗУ, готові до того, щоб брати участь у реформі з 2020 року. Це Інститут кардіології Ім.стражеско, Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова, Інститут трансплантології їм Шалімова та інститут кардіохірургії їм Амосова.

«З ними ми можемо відпрацювати модель, яка потім пошириться на всі клінічні підрозділи НАМНУ. Ми б дуже хотіли, щоб усі установи увійшли в єдиний медичний простір у рамках програми медичних гарантій», — говорить Петренко.

Це означає, що зі своїм напрямком до кардіолога, наприклад, пацієнт може звернутися не тільки до будь-якої поліклініки в будь-якому місті, але і в той же Інститут ім. Стражеско. До конкретного обраному ним кардіолога. Так само і з плановими операціями — пацієнт вибирає заклад серед тих, у кого підписаний договір з державою, а НСЗУ оплачує послугу.

«Феофанія» теж повинна приєднатися до реформи, оскільки окреме бюджетне фінансування для неї не передбачено. Тому їй залишається підписати договір з НСЗУ і отримувати гроші, як і інші заклади.

60 на 40 для лікарень

Госпітальний рівень буде фінансуватися 60 на 40. 60% — це історичний бюджет. 40% оплата в залежності від виконаної роботи — за конкретний випадок лікування в стаціонарі.

«Умовно кажучи, є дві лікарні — одна в місті на 40 тис. осіб, та інша в місті на 40 тис. осіб. Одна має 10 лікарів, і інша має 10 лікарів. Але при цьому одна з них прооперувала 100 чоловік в місяць, а інша — 40. Раніше, по субвенції, вони одержували однакові кошти — із загального бюджету. З 2020 року вони на 60% отримають порівну. А решта 40% будуть розподілятися в залежності від того, хто зробив більше роботи. Тобто та лікарня, яку обрало більше пацієнтів — тому що вони знають, де кращі фахівці, отримає більше», — пояснює Олег Петренко.

Пропорція буде змінюватися щорічно. Тобто якщо з 2020 року — це 60% на 40%, з 2021 року буде вже 50 на 50, і так далі.

Планується, що з часом такий фінансовий підхід змінить існуючу мережу лікарень. Це не означає, що слабкі повинні закритися. Скоріше, мова йде про те, що лікарні стануть профільними, будуть розвивати певні напрямки. Особливо — пріоритетні.

Пріоритетні послуги для лікарень: лікування інсульту, лікування інфаркту міокарду, допомога в пологах і неонатальна допомога дітям.

Тобто з наступного року за кожен пролікований випадок інсульту або інфаркту заклад, який відповідає вимогам НСЗУ, буде отримувати додаткові кошти.

Взагалі цифри, скільки буде коштувати послуга, НСЗУ не розголошує — поки вони не будуть остаточно затверджені. Але деякі цифри ми попросили заздалегідь назвати.

Так ось, за пролікований випадок інсульту заклад отримає від НСЗУ близько 20 000 грн. Але — тільки в тому випадку, якщо це лікування буде відповідати затвердженим вимогам.

«Якщо вас привезли в якийсь районне відділення, де немає ніякого обладнання, поклали на ліжко, і ви там тихенько вмирає від інсульту або вам пощастило не померти — в такому разі оплата за базовим тарифом (близько 5,5 тис. грн — LB. ua). Якщо вас привезли з інсультом у відділення, де зробили КТ або МРТ, оцінили можливість проведення тромболізису, підключили до моніторингу, профілактувати порушення ковтання і т. д. — тоді це оцінюється як надання пріоритетної послуги за відповідним тарифом», — пояснює Петренко.

Зараз, за даними НСЗУ, тільки 20% пацієнтів з підозрою на інсульт госпіталізують в заклади, де є апарати КТ або МРТ, і які можуть надати необхідну екстрену допомогу при інсульті. Решта 80% не отримують адекватну допомогу. Тому мета держави — стимулювати установи закуповувати необхідне обладнання і вчитися надавати допомогу при станах, які найчастіше стають причиною смерті в Україні.

Пологи без ускладнень попередньо оцінюються в 9 тис. грн. Для породіллі вони будуть повністю безкоштовними (як я вже писала, до речі, що народити безкоштовно реально і зараз). Якщо хтось вимагатиме гроші в пологовому будинку, в тому числі благодійний внесок, який зараз є не дуже благодійним, — пацієнтка має поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ — 1677.

Фото: nszu.gov.ua

Кілька скарг — і закладу зроблять попередження. Якщо скарги на заклад надходитимуть і надалі, НСЗУ може навіть розірвати договір з пологовим будинком. І перестане виплачувати йому гроші.

До речі, це стосується не тільки пологових будинків, але і інших закладів. Якщо ви стикаєтеся з вимаганням грошей у медичному закладі — ваш обов’язок повідомити про це НСЗУ. Можливість втратити фінансування повинна бути досить потужною мотивацією, однак якщо пацієнти будуть мовчати або тільки проклинати міністра в соцмережах, як зараз, цей інструмент не спрацює.

«Виплати з кишені є в більшості країн Східної Європи, тому що це частина культурного патерну, — каже Олег Петренко. — Але вони зменшуються скрізь, коли з’являються прозорі відносини між постачальником послуг і платником».

До речі, один з можливих ризиків реформи — виплати від НСЗУ не перекриють те, що лікарі на госпітальному рівні раніше отримували «на кишеню». Відповідно, буде опір реформі та її саботаж. Тим більше, що не всі головні лікарі закладів будуть справедливо і розумно розподіляти зароблені гроші. Як показує первинка, деякі воліють витрати на ремонт свого кабінету “під золото” і зміст шести заступників.

Скаржитися можна і потрібно не тільки на корупцію, але і на якість надаваних послуг. Але в 2020 році скаржитися в НСЗУ можна тільки на первинку, адже з іншими установами договори у служби ще не укладені.

Як і у випадку з первинкою, зміна фінансування — це лише інструмент, яким можна скористатися чи ні. Не всі керівники медустанов здатні ефективно господарювати. Це означає, що будуть невдалі і навіть дуже невдалі приклади. Вже зараз деякі заклади автономизировались таким чином, що розмазують виплати по декларації первинки — на фахівців вторинного житла.

Будуть навіть установи, які не отримають фінансування за договором з НСЗУ — за те, що не виконають вимоги щодо якості послуг.

Ті заклади, які не отримають фінансування від НСЗУ, повинні будуть міститися місцевою владою. Проблеми з їх функціонуванням також будуть вирішувати місцеві влади — наприклад, замінити головлікаря лікарні, який не зміг побороти корупцію серед своїх підлеглих і тому втратив фінансування НСЗУ.

Як впорається місцева влада? По-різному, як і керівники лікарень. Подекуди вирішать, що лікарню простіше закрити, ніж утримувати. Для суспільства це може бути трагедією. Навіть якщо ця лікарня надавала дуже неякісні послуги і лікарі вимагали грошей через марлю і зеленку.

Наприклад, в країні є пологові будинки, в яких беруть 200 пологів у рік. Ця кількість є недостатньою, щоб лікарі підтримували необхідний рівень кваліфікації. За розрахунками ВООЗ, має бути мінімум 500 для того, щоб пологи у закладі вважалися безпечними. НСЗУ планує встановити більш низьку кордон — близько 300 пологів на рік, щоб отримати договір і фінансування в 2020 році, але в наступні роки цей поріг буде підвищуватися.

Зрадіють жителі містечка, де закриють «слабкий» пологовий будинок? Навряд чи.

На державному рівні можливий ризик звуження програми державних гарантій. Тобто послуг, які держава гарантує безоплатно надати, з часом може стати менше, якщо так вирішить парламент. Так сталося, наприклад, у Грузії.

Єдиний запобіжник — сильне громадянське суспільство. Українцям треба навчитися відстоювати свої права на місцевому та державному рівні. Організовуватись, вивчати законодавство, вести діалог з владою, а якщо вона не йде на діалог — протестувати.

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До кінця цього року всі установи повинні підписати договори з НСЗУ. Але хвилі підписання почнуться тільки після того, як буде прийнятий бюджет і разом з ним додаток, яке описує програму медичних гарантій, за яким будуть здійснюватися виплати. Потім окремо повинні бути випущені кабмінівський порядок використання грошей і мінздоровських накази.

Поки бюджет не прийнятий, НСЗУ планує почати консультації та підготовку до підписання договорів з установами в тестовому режимі вже восени 2019-го — так само, як було навесні 2018 року з первинкою, початок реформи якій відклалося на три місяці.

Якщо ж бюджет не приймуть і до кінця грудня — фактично, січень стане тринадцятим місяцем 2019 року. І так, поки не з’явиться бюджет. За законом медична реформа повинна стати всеосяжною з 2020 року, і це не може змінити ні новий президент, який робить досить суперечливі заяви про охорону здоров’я (іноді підтримує реформу, а іноді веде себе так, ніби в нього вселилася Ольга Богомолець), ні новий міністр, який повинен з’явитися в найближчі місяці. Звичайно, існує ймовірність, що скасувати реформу вирішить новий парламент і швидко внесе відповідні зміни в законодавство. Втім, сподіваємося, що нові обличчя у Верховній Раді не стануть воювати з медичною реформою.

Вікторія Герасимчук, опубліковано у виданні LB.ua