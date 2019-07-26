У Луганській області вилучили більше трьох тисяч літрів сурогатного алкоголю

У Луганській області затримали групу осіб, яка займалася розповсюдженням фальсифікованої алкогольної продукції на споживчі ринки регіону.

Оперативники провели 19 обшуків, в ході яких було вилучено понад 3 тис. літрів різного роду фальсифікованої алкогольної продукції, наприклад, “горілка”, “коньяк” і іншу, передає Сьогодні.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу зазначеним особам.