Поліцейські застосували зброю під час затримання озброєних іноземців

Поліцейська спецоперація «Сирена»: для затримання нападників-іноземців поліція застосувала зброю. Про це повідомляє поліція Київської області.

Учора, 25 липня, о 18.50 у селі Крюківщина, Києво-Святошинського району, скоєно груповий озброєний напад на водія. Для затримання зловмисників ведений оперативний план «Сирена».

За попередніми даними, група осіб, погрожуючи зброєю 35-річному чоловікові, викрали з салону автівки «Toyota Land Cruiser», сумку з великою сумою грошей. Після чого вони зникли на авто «Mercedes» у невідомому напрямку.

На пошуки нападників були задіяні працівники Управління кримінальної поліції столичної області, оперативники Києво-Святошинського відділу поліції, наряди патрульної поліції, групи реагування патрульної поліції Київської області, створені додаткові пости.

Поліцейські перевіряли усі автівки, що були схожі на авто нападників, у зв’язку з чим були створені незручності для водіїв.

Поліція вкотре звертається до учасників дорожнього руху з порозумінням віднестися до цього. Адже такі поліцейські заходи проводяться задля безпеки громадян.

Вже за кілька хвилин з моменту спецоперації наряд патрульної поліції на трасі Київ-Одеса, поблизу села Віта Поштова, помітив, автівку, яка підпадала під орієнтування. На вимоги поліцейських водій не зупинився, продовжив тікати, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Враховуючи реальну загрозу, працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю для зупинки автотранспортного засобу, стріляючи по колесам.

Затримала поліція одного з нападників у лісі, поблизу села В.Поштова.

Іншого зловмисника за гарячим слідом затримали оперативники Києво-Святошинського відділу поліції у селі Крюківщина.

Ними виявилися двоє громадян Грузії 50-ти та 42-річного віку, які тимчасово проживають у Києві.

В автомобілі «Mercedes» поліцейські виявили, вилучили пістолет «Форт 12Р», без маркування та набої. У старшого нападника під час поверхневого огляду вилучено сканер, телефон.

Іноземці затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають оперативні заходи щодо затримання інших співучасників розбійного нападу.