52 округ: мітингувальники обсипали борошном екс-регіоналку Наталію Королевську. Відео

Наталію Королевську мітингувальники обсипали борошном під будівлею Донецького окружного суду, де відбувається засідання у справі щодо фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі. Про це повідомила нардеп у коментарі “112 Україна“.

“Зараз під стінами Донецького окружного суду, де відбувається засідання, на яке не з’явилися ані представники окружної комісії, ані представник кандидата від “Батьківщини”… Вони прислали замість себе агресивно налаштованих товаришів, молодиків, які поводяться агресивно. Зараз один підбіг, обсипав мене борошном, стоять там щось палять”, – розповіла нардеп.