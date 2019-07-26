У Познані відкрилася виставка піщаних скульптур, присвячена зникаючих тварин

Тварини з піску будуть сидіти в парку в Познані (Польща) до тих пір, поки не розсиплеться під дією вітру та дощу. Рішення використовувати для створення скульптур пісок було усвідомленим вибором художників. Скороминущість існування скульптури повинна продемонструвати, що таке ж нетривалий час залишилося для захисту зникаючих видів.

Кожна зі скульптур була придумана і втілена в життя командою з 10 польських скульпторів. Жінки прагнуть привернути увагу громадськості до людської діяльності, з-за якої представлені на виставці тварини тепер класифікуються як такі, що знаходяться під загрозою зникнення.

Експрес-інформація по країні

Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.

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Столиця – Варшава

Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)

Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

Валюта – польський злотий

Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною

Вони сподіваються, що виставка змусить людей задуматися про їх відповідальність перед природою. «Ми вбиваємо всі живі істоти на цій планеті, — сказала одна з художниць. — Існує ще багато видів, які я могла б зліпити. Я думаю, що важливо поговорити про це і показати це за допомогою скульптури».

В експозицію включені коала, жаби, носоріг, жуки і пінгвіни, зроблені з 500 тонн мокрого піску, який закріпили екологічно чистим клеєм, щоб скульптури змогли простояти до кінця серпня. Деякі з фігур досягають висоти трьох метрів.

За матеріалами Euronews

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