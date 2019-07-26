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Ользі Бузовій заборонили в’їзд в США та анулювали візу через Buzcoin

26.07.2019

Любительку авантюр Ольгу Бузову невдачі почали переслідувати не тільки в Росії. Співачці й телеведучій заборонили в’їзд в США через її «тіньовий» бізнес з сумнівною криптовалютою Buzcoin і шахрайською рекламною компанією. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на forknews.

Причиною відмови стало розслідування, яке ведеться за заявою потерпілих від неправдивої рекламної компанії Кешбері, обличчям якої стала Ольга Бузова.

Мабуть, це не додало Бузовій благонадійності в очах американських чиновників і провальний криптовалютний стартап Buzar, в ICO, в який віддані фанати інвестували $ 193.000.

Шахрайство – одна з найсерйозніших статей для американської феміди сама відмова виглядає логічною.

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