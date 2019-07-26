Три порції риби в тиждень знижують ризик раку кишечника

Дослідники вивчили дані про харчування більш ніж 520 тисяч осіб європейського походження.
Результати дослідження були розміщені в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology.
Всі люди, які брали участь у дослідженні, протягом 15 років вели щоденники харчування, фіксуючи все, що вони з’їдають. За цей час понад 6 тисяч осіб захворіли на рак товстої і прямої кишки.
Згідно з результатами дослідження, регулярне вживання будь-якої риби знижує ризик розвитку раку.
Так, у людей, які вживали рибу принаймні три рази в тиждень цей ризик виявився на 12 % нижчим, ніж у тих, хто їв мало риби або зовсім від неї відмовився.
При цьому з’ясували, що ефект від морської риби був більш вираженим.
: thehappy.news
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