Сергій Притула знайшов плюси у переломі ноги

Ведучий Нового каналу примудряється оптимістично ставитися навіть до найскладніших життєвих ситуацій. Ось і перелом ноги не завадив Притулі насолоджуватися життям і навіть зайти в новий знімальний сезон «Варя’ти-шоу»

2 липня Сергію Притулі зробили операцію на нозі, а шурупи з неї дістануть лише в середині серпня. Тож в «очільніка» «Варя’ти-шоу» вийшла вимушена відпустка. Та вже за три тижні після операції він вийшов на знімальний майданчик.

– Я максимальний оптиміст по життю, намагаюся знайти плюси в будь-яких ситуаціях, – розповів ведучий Нового каналу Маші Єфросініної в рамках інтерв’ю для її YouTube-проекту «Іспит на відвертість». – Ось і тут: по-перше, я виспався. По-друге, за оста…

З оптимізмом дивитися на життя Притула навчає й 10-річного сина Дмитра.

– У нас із Дмитриком є така тема, – розповів Сергій. – Три пункти, коли Притули можуть плакати: коли хтось вмер, коли хтось зламав руку чи ногу і коли програла збірна України з футболу. Все. Інших причин не існує. І от я зламав ногу. Малий у цей момент був у баскетбольному таборі в Карпатах. І я дзвоню йому й кажу: «Сину, я тут трошки ногу зламав». А він: «Ти плакав?» Я: «Ні!» Він: «Як це?» А я: «Сину, я зрадив нашим правилам!»…

До речі, для травмованого Притули на «Варя’ти-шоу» придумали спеціальні зручні декорації. Які? Побачимо восени на Новому каналі….

: tvgid.ua

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