Вчені змогли довести загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна

Групі вчених вдалося довести загальну теорію відносності Альберта Ейнштейна під час спостереження за надмасивною чорною дірою Стрілець A, розташованою в центрі Чумацького Шляху. Про це пише EurekAlert.

Теорії відносності каже, що гравітаційні ефекти обумовлені викривленням простору-часу через присутність маси. Це точно описує поведінку світла, на яке впливає тяжіння чорної діри.

Вчені проаналізували ефект, який називається гравітаційним червоним зміщенням, що виникає при випущенні світла зіркою S0-2, що обертається навколо Стрільця A* і максимально зблизилася з чорною дірою у 2018 році.