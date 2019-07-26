Герус обіцяє, що ціни на дизпаливо не піднімуться

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня не підніметься у зв’язку з заявою компанії Wexler, яка постачає в Україну дизель від російської державної компанії “Роснефть” про призупинення поставок.

Про це він заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Ніякого дефіциту не буде, цінової нестабільності не буде, незалежно від нових фейсбук-повідомлень компанії Wexler. Чим довше бенефіціари трубопровідних поставок будуть унікати сплату податку в український бюджет, тим більшу частку ринку вони втратять, тому що відповідний ресурс буде заміщено іншими поставками. Опція працювати і платити податки державі Україна, робити нашу державу багатшою і сильнішою залишається відкритою. Опція спробувати зловживати монопольним становищем, сподіваюся, буде досліджено Антимонопольним комітетом України”, – написав він.