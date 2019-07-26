У Києві чоловік з ножем увірвався в кафе

У Солом’янському районі Києва вночі 26 липня агресивний чоловік з ножем увірвався в кафе і напав на його відвідувачів.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Він кидався на всіх, хто там знаходився, і почав бійку з одним із чоловіків.

“Чоловік зайшов в кафетерій з символічною назвою “40 градусів” і почав агресивно кидатися на всіх навколо. Зав’язалася бійка, в результаті якої опонента агресора госпіталізували зі струсом мозку. Після цього неадекват дістав ніж і став ним розмахувати всередині закладу”, – уточнили в ЗМІ.

Затриманням займалися патрульні і приватна охоронна фірма. У чоловіка вилучили ніж.