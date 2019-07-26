Під Києвом поліцейські відкрили вогонь, щоб зупинити грабіжників

Під Києвом поліцейські застосували зброю, щоб затримати грабіжників. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Київської області.

Так, напередодні о 18:50 у селі Крюківщина група осіб, погрожуючи зброєю 35-річному чоловікові, викрала із салону автомобіля Toyota Land Cruiser сумку з великою сумою грошей. Після цього вони зникли на авто Mercedes в невідомому напрямку.

На пошуки нападників були задіяні співробітники групи реагування патрульної поліції. Поліцейські перевіряли всі машини, які були схожі на авто нападників, через що витворили незручності для водіїв.

“Вже через кілька хвилин з моменту спецоперації наряд патрульної поліції на трасі Київ – Одеса, поблизу села Віта Поштова, помітив автомобіль, який підпадав під орієнтування. На вимоги поліцейських водій не зупинився, продовжив рух, наражаючи інших учасників дорожнього руху на небезпеку. З огляду на реальну загрозу, працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю для зупинення автотранспортного засобу, стріляючи по колесах”, – йдеться в повідомленні.

Одного з нападників затримали у лісі біля Віти Поштової. Іншого зловмисника по теплому сліду затримали оперативники Києво-Святошинського відділу поліції в селі Крюківщина.

Ними виявилися двоє громадян Грузії 50-ти і 42-річного віку, які тимчасово проживають у Києві. В автомобілі Mercedes поліцейські виявили, вилучили пістолет “Форт 12Р” без маркування та патронів. У старшого нападника під час поверхневого огляду вилучено сканер, телефон”, – додали в поліції.

Іноземці наразі перебувають у СІЗО. Порушено кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.