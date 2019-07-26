Проблемою антикорупційної прокуратури є особисто Холодницький, – посол ЄС

Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вважає, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура не працює належним чином через її керівника Назара Холодницкого.

Про це Мінгареллі сказав в інтерв’ю “ЕП”.

“Що стосується САП – тут цілком зрозуміло, що проблеми пов’язані особисто з паном Холодницким. Не моя робота вирішувати, чи треба його міняти чи ні, але очевидно, що керівник САП повинен бути здатний до хорошого співпраці з НАБУ, чого зараз немає “, – сказав посол.

“Ми сподіваємося, що складнощі, з якими Спеціалізована антикорупційна прокуратура стикається вже більше року, так чи інакше зникнуть і почнеться нормальна співпраця між САП і НАБУ. А воно необхідне”, – підкреслив він.

Посол також зазначив, що в ЄС розраховують на те, що Вищий антикорупційний суд почне роботу з 5 вересня.

“Ми також сподіваємося, що Верховний суд почне приносити результати. У тому сенсі, що він почне працювати як належить і як слід було очікувати від реформованого Верховного суду”, – сказав Мінгареллі.