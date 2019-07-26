Екологи «зістарили» Землю за принципом FaceApp

Надихнувшись популярним додатком FaceApp, яке дозволяє змоделювати зовнішність людини в літньому віці, Greenpeace Росії і агентство Isobar Moscow запустили кампанію EarthApp: автори проекту «зістарили» Землю.

Експрес-інформація по країні

Росія (Російська Федерація) – держава у Східній Європі і Північній Азії.

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Столиця – Москва

Найбільші міста: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург,Казань, Самара, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)

Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)

Офіційна мова – російська

Релігія – православ’я, мусульманство

ІЛР – 0,798 (50-я в світі)

ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)

Валюта – російський рубль

Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР

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Публікація від Russian World / Русский Мир (@russiantheworld) 22 Лип 2019 в 1:04 PDT

У серії оброблених знімків представлені різні об’єкти країни: озеро Байкал, місто Санкт-Петербург, гірськолижний курорт в Сочі та ін.

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Публікація від Теплиця соціальних технологій (@teplitsast) 21 Лип 2019 в 10:53 PDT

Екологи показали, як ці місця будуть виглядати до середини сторіччя, якщо найближчим часом нічого не буде зроблено для того, щоб поліпшити ситуацію із забрудненням повітря і грунту.

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Публікація від Greenpeace Росії (@greenpeaceru) 24 Лип 2019 в 1:02 PDT

Проект EarthApp приурочений до збору підписів проти розробки нових родовищ нафти.

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Публікація від Greenpeace Росії (@greenpeaceru) 24 Лип 2019 в 3:03 PDT

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Публікація від Greenpeace Росії (@greenpeaceru) 24 Лип 2019 в 5:05 PDT

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна»,за 10 років великі бренди вирубали ліс на території розміром з Іспанії.

За матеріалами Delfi.ee

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