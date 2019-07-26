Екологи «зістарили» Землю за принципом FaceApp

Надихнувшись популярним додатком FaceApp, яке дозволяє змоделювати зовнішність людини в літньому віці, Greenpeace Росії і агентство Isobar Moscow запустили кампанію EarthApp: автори проекту «зістарили» Землю.
Експрес-інформація по країні
Росія (Російська Федерація) – держава у Східній Європі і Північній Азії.
Прапор
Герб
Столиця – Москва
Найбільші міста: Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Єкатеринбург,Казань, Самара, Омськ, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 17 125 407 км2 (1-я в світі)
Населення – 146,52 млн чол. (9-я в світі)
Офіційна мова – російська
Релігія – православ’я, мусульманство
ІЛР – 0,798 (50-я в світі)
ВВП – $1,86 трлн (10-я в світі)
Валюта – російський рубль
Межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Абхазією, Грузією, Південною Осетією, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголією, КНДР
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У серії оброблених знімків представлені різні об’єкти країни: озеро Байкал, місто Санкт-Петербург, гірськолижний курорт в Сочі та ін.
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Екологи показали, як ці місця будуть виглядати до середини сторіччя, якщо найближчим часом нічого не буде зроблено для того, щоб поліпшити ситуацію із забрудненням повітря і грунту.
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Проект EarthApp приурочений до збору підписів проти розробки нових родовищ нафти.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна»,за 10 років великі бренди вирубали ліс на території розміром з Іспанії.
За матеріалами Delfi.ee
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