Московські незалежні депутати колективно закликали зареєструвати кандидатів у МГД

Незалежні муніципальні депутати написали відкритий лист, у якому закликали Московську міську виборчу комісію зареєструвати всіх опозиційних кандидатів у депутати Московської міської Думи. Його підписали 80 депутатів.

«Ми, незалежні муніципальні депутати Москви, висловлюємо солідарність з

вимогою десятків тисяч москвичів, які вийшли на мирний протест 20 липня 2019 року. Ми виступаємо за чесні конкурентні вибори, як єдиний спосіб мирних змін. Ми ще раз закликаємо Московську міську виборчу комісію зареєструвати всіх опозиційних кандидатів у депутати Московської міської Думи», — йдеться у зверненні.

Автори послання вважають, що таке рішення виборчкому «забезпечить громадянський мир і спокій» в столиці.

Вони зажадали від московської влади і особисто від мера Сергія Собяніна «не заважати Мосгоризбиркому неупереджено розглянути законні скарги кандидатів на відмову в реєстрації та прийняти єдино правильне і законне рішення про їх реєстрацію з тим, щоб не загострювати соціальну обстановку в нашому місті».

Вибори в столичний парламент відбудуться єдиний день голосування 8 вересня.

Мосизбирком відмовився реєструвати цілий ряд опозиційних кандидатів (юрист ФБК Любов Соболь, Ілля Яшин, Брюханова Анастасія, Олександр Соловйов та інші), оголосивши, що частина підписів на їх підтримку сфальсифіковані.

20 липня у столиці пройшов узгоджений з владою мітинг «Лібертаріанської партії Росії», за допуск кандидатів. За різними даними, на нього прийшли від 12 до 22,5 тис. осіб. При цьому опозиціонер Олексій Навальний оголосив, що в наступну суботу (27 липня) схід пройде під вікнами мерії, якщо влада не перегляне свою позицію.

Напередодні Навальний був заарештований на 30 діб, у ряду опозиціонерів пройшли обшуки. З’ясувалося, що обшуки проходять в рамках кримінальної справи за статтею 141 КК РФ («Перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій»).