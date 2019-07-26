Міністр Топілін порадив росіянам не відкладати народження дітей

Програма материнського капіталу може бути продовжено до 2025 року, але з народженням дитини краще поквапитися. Про це, як повідомляє ТАСС, заявив глава Мінпраці та соціального захисту РФ Максим Топілін.

«Я б побажав, так як у неї [програми] термін обмежений, тим, хто хоче завести дитину, зробити це якомога швидше», — зазначив він.

«При цьому, я, звичайно, не виключаю, що буде прийнято продовження цієї програми, але це питання поки не обговорювалося і по ньому ніяких рішень немає», — додав Топілін.

Програма материнського капіталу в РФ діє з 2007 року. Сертифікат отримують сім’ї, в яких з’явився другий і наступний дитина. Його не можна перевести в готівку, але можна спрямувати кошти на оплату лікування, отримання освіти, поліпшення житлових умов та ін Зараз розмір маткапитала — 453 тис. рублів.