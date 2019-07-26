АРМА передало нерухомість по справі Татькова сумнівному управителю

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) передало в управління елітну нерухомість, яка є доказом незаконного збагачення у справі колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова. Про це повідомляє видання «Вести».

Віктор Татьков

За даними ЗМІ, більше 55 квартир в елітних ЖК «Новопечерські

Липки» і «Новопечерські двір» не зареєстровані особисто на Татькова, однак

прокуратура визнала власників особами, афілійованими з підозрюваним.

«У справі судді Татькова база речдоків більше, ніж багата.

Понад 50 квартир, паркомісця та гаражі в елітних житлових комплексах, згідно

матеріалами справи, є доказами незаконного збагачення. Разом з

тим, ні одна з квартир не оформлена на Татькова особисто. І при цьому прокуратура

не надала достатніх доказів про зв’язки з власників квартир

Татьковим», – зазначають журналісти.

Як зазначив адвокат Антон Яицков, що проходить по

вищезгаданій справі як підозрюваний і є власником однієї з таких

квартир, власники вже почали подавати клопотання про зняття арешту з

майна у зв’язку з недоведеністю їх зв’язку з Татьковим.

«На даний момент арешти зняті з 16 квартир. Власники

змогли довести у суді, що мали достатньо коштів для купівлі цієї

нерухомості. За моєю нерухомості суд триває, поки рішення не прийнято»,

— зазначив захисник.

Одночасно власники елітного житла намагаються зняти арешт і

законними методами захистити свою власність. Однак АРМА вже знайшло «гідного

управителя» для нерухомості в центрі столиці. «Всю нерухомість по справі

Татькова АРМА передала відомої компанії «Фуршет», — повідомив Яицков.

Журналісти відзначили, що власникам у справі Татькова вже

повідомили, що «Фуршет» планує використовувати рейдерську схему захоплення елітної нерухомості.

«Нам відомо, що наступного тижня планується жорсткий захід у ці квартири»,

– вказав співрозмовник видання.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Татьков повернув собі статус судді та недоторканність, а з частини елітних квартир, які належать його близьким, зняли арешт.

До цього стало відомо, що з арештованого майна

Татькова його оточення продовжує отримувати ренту. А звільнення Татькова з посади судді Вищого

господарського суду України було визнано незаконним. До цього Татьков попросив політичний притулок в Австрії.

Нагадаємо, стосовно Татькова і екс-голови Вищого

господарського суду Артура Ємельянова, які очолювали установа період

президентства побіжного глави держави Віктора Януковича, розпочато нове кримінальне провадження. Виробництво

розслідує Департамент спеціальних розслідувань Генпрокуратури за

шахрайство, відмивання грошей, хабарництво та створення злочинної

організації.