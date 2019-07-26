Брати Кличко подали позов до суду на канал 1+1

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на телеканал «1+1» через масштабну компанію дискредитації. Про це Віталій Кличко повідомив на пресконференції в Києві.

За словами мера столиці, ні дня не проходить, щоб «один з найрейтинговіших каналів не згадав його недобрим словом», повідомляє Главком.

«Проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації. Це – й інформація про якісь надумані провадження проти мене. Які, до речі, ініціюють соратники Януковича. А також ні дня не проходить, щоб один з найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Як уже говорив, я захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал «1+1», який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися – добралися і до Володимира. І як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а його називають одним з претендентів на голову КМДА? Так от, мені байдуже на різних претендентів і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював. Тому буду захищатися законними методами. Про наступ на свободу слова тут не йдеться», – заявив Віталій Кличко.

Він навів кілька прикладів маніпуляцій. Один з них – викривлення інформації щодо вартості нового пішохідно-велосипедного мосту.