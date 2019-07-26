Брати Клички подали в суд позов на канал «1+1»

Мер Києва Віталій Кличко і його брат, екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко подали позов на телеканал «1+1» і мають намір захищати в суді свою честь і гідність.

Про це повідомив Віталій Кличко на прес-конференції в п’ятницю в Києві.

«Ні дня не проходить, щоб один з найбільш рейтингових каналів не згадав недобрим словом київського мера. Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація. Я вже говорив, що буду захищати свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов у суд на канал “1+1”, який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися і вже дісталися до мого брата Володимира», — заявив Віталій Кличко.

При цьому мер Києва підкреслив ,що «про наступ на свободу слова тут не йдеться».

Він зазначив, що керівник цього телеканалу є не тільки представником політичної сили, а «його ще називають ключовим претендентом на голову Київської міської державної адміністрації». «Так от: мені все одно на різних претендентів, їх амбіції, але очорняти свою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював, і буду захищатися законними методами», — сказав Кличко.

За його словами, проти нього розгорнута широка кампанія по його дискредитації: «Це та інформація про якихось надуманих виробництвах проти мене, які, до речі, ініціюють соратники Януковича».

Кличко навів кілька прикладів маніпуляцій, зокрема, спотворення інформації про вартість нового пішохідно-велосипедного моста в центрі Києва і про будівництво Шулявського шляхопроводу.

Як повідомлялося, кандидат у народні депутати за списком «Слуги народу», гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко відмовився коментувати інформацію про можливість його призначення на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Кличко, у свою чергу, заявив про готовність оголосити дострокові вибори міського голови української столиці. «Якщо хтось має бажання, зараз багато чуток, що пан Ткаченко або ще хтось- багато прізвищ зараз — якщо є таке бажання керувати містом Києвом, немає питань. Давайте: йдемо на вибори», — сказав він.