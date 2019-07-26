У Києві дитина випала з вікна

У Києві, на вулиці Російська, з вікна другого поверху випав трирічний хлопчик: мати залишила дитину в квартирі наодинці.

Як зазначила прес-служба патрульної поліції Києва в мережі Facebook, повідомлення на лінію 102 надійшло 24 липня.

Очевидці розповіли, що бачили, як дитина гралася на балконі і, не втримавшись, випав з нього, а через кілька хвилин з під’їзду вибігла його мати.

Жінка розповіла, що на кілька хвилин залишила сина в квартирі наодинці, а він випадково закрився на внутрішній замок і пішов грати на балкон.

На місце події прибули медики, які забрали хлопчика на огляд в лікарню.