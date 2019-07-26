Коротний контракт з «Газпромом» Україні не потрібен – Фурса

«Газпром» має намір продовжити контракт на транзит з Україною на короткий термін. Молодець «Газпром». Може бути, має намір відправити Рогозіна на Марс?

Україні потрібен довгий контракт. І «Газпром» може скільки завгодно хотіти поматросить нашу трубу і кинути, запустивши свій «Північний потік-2», але це не означає, що Україна буде задовольняти забаганки «Газпрому».

Інтерес України – тільки довгостроковий контракт. І поки у нас є важіль впливу, а без запущеного «Північного потоку-2» він є, треба його використовувати. Тим більше, що може бути приємніше, ніж віджати «Газпром».

Сергій ФУРСА