На Дніпропетровщині чоловік побив, а потім зарізав 19-річну дівчину

У Новомосковському районі під час конфлікту 21-річний юнак побив 19-річну дівчину металевим ключем, після чого завдав кілька ударів ножем. Від отриманих травм потерпіла померла.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

За словами правоохоронців, до них звернулася мати з повідомленням про зникнення дочки. Жінка розповіла, що в день зникнення дівчина пішла відпочивати з друзями і не повернулася.

Поліцейські встановили особу хлопця, який в останній раз бачив свою подругу живий. Він розповів, що в ту ніч у нього нібито зламався автомобіль, і знайома вирішила самостійно повернутися додому.

«Правоохоронці разом з родичами померлого почали «прочісувати» дороги і лісосмуги, в результаті чого виявили тіло загиблої з численними тілесними ушкодженнями. Під час подальших слідчих і оперативних заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний той самий знайомий дівчини, який підвозив її на машині. Встановлено, що, коли молоді люди поверталися додому, між ними виникла сварка. Під час конфлікту 21-річний юнак побив дівчину металевим ключем, після чого завдав кілька ударів ножем», – розповіли в прес-службі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.