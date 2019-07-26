В Еквадорі виявили 6500-річну кераміку невідомої культури

Археологи виявили кераміку під час розкопок на археологічному об’єкті Real Alto на тихоокеанському узбережжі Еквадору, які ведуться з 2015 року. Понад 40 фрагментів стародавньої посуду були знайдені на глибині від 75 сантиметрів до 1 метра під землею.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Antiquity, знахідка дає вченим нове розуміння того, як розвивалися гончарні технології в регіоні.

Колекція, яку назвали «Сан-Педро», складається з більш ніж 40 черепків, датованих з допомогою радіовуглецевого аналізу 4640 — 4460 рр. до н. е.

Ці дати інтригують, оскільки вони збігаються з ранніми етапами існування культури Вальдівія — однієї з найстаріших відомих археологічних культур у Північній і Південній Америці. За даними Національного музею американських індіанців (NMAI), кераміка Вальдівії відома як найдавніша в Західній півкулі.

Найдавніша цивілізація Америки

Черепки з колекції «Сан-Педро» мають схожість з керамікою Вальдівії, однак вони також демонструють цікаві відмінності, які дозволяють вченим припустити, що цей посуд створювали представники якоїсь іншої культури, що жили приблизно в той же час, що і люди Вальдівії.

Типова кераміка Вальдівії покрита червоною фарбою і палерована, часто прикрашена спеціальними гладкими розрізами. Характерні жіночі статуетки цієї культури з маленькими особами були пов’язані з сільськогосподарськими ритуалами.

Дослідники збираються продовжити пошуки свідчень існування невідомої культури, щоб пролити більше світла на її історію.

За матеріалами Newsweek

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