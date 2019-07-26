На Харківщині викрили розкрадання деревини на півмільйона гривень

У Харківській області правоохоронці виявили розкрадання деревини державних лісництв на суму в півмільйона гривень. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, зловмисники здійснювали незаконну заготівлю деревини дуба на території державних лісових угідь та її вивезення для подальшої реалізації.

Правоохоронці провели масштабну перевірку лісництв у трьох районах Харківської області: Чугуївському, Золочівському та Красноградському.

Під час слідчих дій вилучено майже 75 кубометрів високоякісної деревини дубу без відповідних документів на суму близько півмільйона гривень, спецінструмент для заготівлі лісу-кругляка. Затримано також шість вантажних автомобілів.

Наразі профільні експерти встановлюють суму збитків, нанесених екології регіону.

Розпочато кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).

Вирішується питання щодо накладення арешту на транспортні засоби та вантаж.