У Києві обікрали відомого журналіста

У Кіевежурналіст «Громадського» Богдан Кутєпов позбувся знімальної техніки – злодії, відключивши сигналізацію, вкрали з його авто ноутбук, камери, мікрофони і диктофон.

Про це журналіст повідомив на своїй сторінці в соціальних мережах, уточнивши, що його машина стояла у центрі, а він сам вів стрім з пішохідно-велосипедного моста в день дострокових виборів до Верховної Ради.

«Я спочатку сподівався на якісь результати по гарячих слідах, адже машина була припаркована на розі Трьохсвятительської і Костьольної. Це – прямо за майбутнім Офісом президента (Українським Домом), в зоні дії не менше двох камер спостереження. Ще з десяток камер в радіусі 200 метрів, щоб простежити звідки прийшли і куди після злочину пішли злодії. Безумовно, професіонали: взяли з паспорта заначку 200 грн і з гаманця 500 грн, а документи і гаманець залишили. Сам рюкзак залишили, тільки випотрошили», – пише журналіст і нарікає на те, що слідство ніяк не просувається. За його словами, після пограбування він повинен «Громадському» 150-170 тисяч гривень за техніку.

Але найголовніше – на фотокамері була зйомка в квартирі чинного народного депутата України, яку кілька разів перезнімати для фільму.

«А тепер доведеться повідомити, що треба буде зніматися в третій раз, тому що його напів-інтимні відео зараз у якихось ведмежатників. Не відомо, чи вилучила поліція відео з камер спостереження. Слава Богу, що взяв грошима. Але що тепер робити? Як жити? »- пише Богдан Кутєпов.