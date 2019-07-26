В Одесі чоловік напився, повідомив про замінування мерії, розкаявся і відправився на рік у в’язницю

В Одесі суд засудив до одного року позбавлення волі лжеминера, який у квітні повідомив про вибухівку в будівлі місцевої міськради та університету.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

Повідомляється, що 8 квітня він зателефонував з таксофона в поліцію і повідомив неправдиву інформацію про замінування будівель морського університету та Одеської міської ради. Рятувальники та правоохоронці евакуювали людей і провели огляд приміщень. У підсумку вибухівку не виявили.

Зате правоохоронцям вдалося встановити особу 33-річного одесита. У ЄРСР міститься інформація про інцидент. Відзначається, що одесит дзвонив «перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння». Затримали чоловіка в той же день.

Свою провину він повністю визнав, щиро розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Одесита також зобов’язали заплатити 1592 гривень компенсації Державній службі з надзвичайних ситуацій.