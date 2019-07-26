Під Черніговом сталася смертельна ДТП (фото)

26 липня на трасі Прилуки-Ічня трапилася страшна аварія, в якій загинув водій одного з авто.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua, публікуючи фото з місця ДТП.

Попередньо відомо, що водій КАМАЗа на великій швидкості входив у поворот і вилетів на зустрічну смугу, що призвело до лобового зіткнення з ВАЗ-2121. Внаслідок зіткнення водій “Ниви” отримав травми несумісні з життям і помер в кареті швидкої допомоги.

На фото видно, що транспортний засіб загиблого дуже сильно пошкоджено.