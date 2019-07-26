Депутатів від “Слуги народу” відправлять в Трускавець на навчання

Народні депутати від політичної партії “Слуга народу” свій економічний лікнеп від Київської школи економіки будуть проходити в таборі в “Трускавці”, в спартанських умовах. Про це написав на своїй сторінці в Facebook президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

“Яким має бути формат навчання народних депутатів? Де буде саме навчання? Хто і скільки платить за навчання? Самі ці питання всі задають мені, відколи я написав про спільний освітній проект з партією “Слуга Народу””, – повідомив Тимофій Милованов.

Зазначається, що навчання буде максимально інтенсивним, жорстким та насиченим.