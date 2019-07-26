В Арканзасі померла найстаріша у світі горила-невільниця

Про це повідомляється на офіційному сайті зоопарку. 31 рік тому Труді перевезли в Арканзас із зоопарку міста Буффало (штат Нью-Йорк). Директор Little Rock Zoo Сьюзан Альтруи каже, що за ці роки мавпа стала повноцінним членом сім’ї». «Сказати, що ми будемо по ній нудьгувати, не сказати нічого, – додала директор. – Ми щасливі, що вона жила в хороших умовах».

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За словами минулого власника горили, Сіда Таннера, Труді була вперта і завжди робила те, що хотіла. А перебуваючи серед самців, вона вела себе не як самка, а як справжній вожак зграї.

У природному середовищі західна рівнинна горила зазвичай живе до 40 років. В неволі представники цього виду нерідко доживають до 50-ти.

У 2017 році найстаріша горила-невільниця по кличці Коло померла в зоопарку американського міста Колумбус (штат Огайо) у віці 60 років. У 2016 році у неї видалили пухлину. Всі припускали, що хвороба переможена і горила одужує. Тому її смерть стала несподіванкою.

За матеріалами ABC News

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