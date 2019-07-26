Люди без вищої освіти і десятки безробітних: активісти склали «портрет» нової Ради

У Верховній Раді дев’ятого скликання, підсумки виборів в яку підводить Центрвиборчком, депутатський склад серйозно оновиться — переобратися змогли 82 парламентарія, 342 — новачки в політиці.

Про це свідчать дані досліджень, проведених «Опорою». Повідомляється, що 30 чоловік на момент обрання були безробітними, що на 5 осіб менше, ніж у попередньому скликанні. У 411 депутатів вищу освіту, у 9 — середню спеціальну. Ще четверо із середньою загальною освітою.

Більшість з обраних в Раду — кияни (182 особи). На другому місці — Київська область (26 осіб), на третьому — Харківська (24 людини). Також у парламент потрапили троє жителів Луганської області і один з Криму.