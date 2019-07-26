Тиск і втручання: голові Окружного адмінсуду Києва висунули звинувачення

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка звинуватили в тиску і втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, де він повинен був проходити профоценивание.

Не бажаючи цього робити, він почав створювати штучні перешкоди проти окремих членів ВККС. Про це повідомили на брифінгу НАБУ і Генпрокуратури 26 липня.

«Він організував позови проти них (членів ВККС. – Ред.) у свій суд. Предметом позовів було визнання відсутності у членів комісії повноважень за нібито закінчення строку, на який їх було призначено чи обрано», – говориться в матеріалах слідства.

НАБУ і Генпрокуратура надали записи розмов Вовка і адвоката Кротюк. Глава ОАКС дав йому завдання подати позови до суду, щоб створити штучний конфлікт інтересів між ВККС і ОАКС.

Крім цього, Вовк судовими рішеннями припинив термін повноважень деяких членів комісії. Третім пунктом плану було ввести до складу комісії лояльних до нього суддів.

За інформацією слідства, до «схеми» Вовка були причетні не тільки судді ОАСК, а й співробітники Державного бюро розслідувань.

Рассшифровка розмови

Скріншот

Горбатюк повідомив, що слідство готує підозри чолі ОАСК і ще чотирьом суддям.